İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3282
  • EURO
    15,6078
  • ALTIN
    918.624
  • BIST100
    1981.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'dan 6 maçlık yenilmezlik serisi
Spor

Antalyaspor'dan 6 maçlık yenilmezlik serisi

FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:42
ABONE OL

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor'u Fernando'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı. Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve DG Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.