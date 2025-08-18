İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Antalyaspor'dan 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansı

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:50
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.

Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

SON 11 SEZONDA İLK İKİ HAFTA SONUÇLARI

Antalyaspor'un, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSkorHafta
2015-2016Başakşehir-Antalyaspor2-31.
2015-2016Antalyaspor-Gençlerbirliği3-12.
2016-2017Antalyaspor-Osmanlıspor0-01.
2016-2017Alanyaspor-Antalyaspor2-12.
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor2-01.
2017-2018Antalyaspor-Akhisarspor2-22.
2018-2019Kayserispor-Antalyaspor2-01.
2018-2019Antalyaspor-Konyaspor3-32.
2019-2020Göztepe-Antalyaspor0-11.
2019-2020Antalyaspor-Denizlispor0-22.
2020-2021Antalyaspor-Gençlerbirliği2-01.
2020-2021Beşiktaş-Antalyaspor1-12.
2021-2022Antalyaspor-Göztepe1-11.
2021-2022Fenerbahçe-Antalyaspor2-02.
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray0-11.
2022-2023Ümraniyespor-Antalyaspor0-12.
2023-2024Trabzonspor-Antalyaspor1-01.
2023-2024Antalyaspor-Konyaspor1-12.
2024-2025Antalyaspor-Göztepe0-01.
2024-2025Beşiktaş-Antalyaspor4-22.
2025-2026Antalyaspor-Kasımpaşa2-11.
2025-2026Gençlerbirliği-Antalyaspor0-12.

