Antalyaspor'dan açıklama: Karanlığımsı gece...

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçının ardından maçın hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

İşte Antalyaspor'un "Karanlığımsı Gece" başlıklı açıklaması:

"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir.

Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk.

Hatırlatalım:

Bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi.

Acemi hakem istemiyoruz dedik.

Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem.

VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz.

Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu"

"ADALETİN OLDUĞU PARALEL EVRENDE 2-2"

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçında 90+8. dakikada sayılmayan golleri hakkında açıklama yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'un açıklamasının devamında "Dk.90: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Goller: 14' Haji Wright, 90+8' Fernando Martins" denildi.

90+8. DAKİKADA NE OLDU?

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor'un golü iptal edildi, ev sahibi ekip bu karara tepki gösterdi.

Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

Pozisyonun ardından VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi ve çekilen çizgilerle bu görüntü ekrana geldi.

Antalyasporlu futbolcular attıkların golün iptal edilmesine tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.