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Spor

Antalyaspor'dan Beşiktaş'a karşı tarihi başarı

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Ocak 1984'ten bu yana ilk kez siyah beyazlı rakibine karşı Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:20
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 23'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, sahasında öne geçtiği maçta kalesinde gol görerek, 1 puan kazanabilmenin buruk sevincini yaşıyor. Maçın hakemi Alper Ulusoy'un karşılaşmayı yönetimine tepki gösteren Fraport TAV Antalyaspor, hatalı karar sonrası gol yediklerini savundu. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş beraberliğiyle puanını 30'a çıkardı.

Karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor, Ocak 1984'ten bu yana ilk kez Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı beyazlılar Beşiktaş'a karşı son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, Beşiktaş karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

Kırmızı beyazlılar, Beşiktaş beraberliğiyle ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı maçlarda 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacak.

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