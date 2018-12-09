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Antalyaspor'dan Bursa'da kritik galibiyet

Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Bursa'daki maçı konuk ekip 2-0 galip tamamladı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'da penaltıdan Serdar Özkan ve 43'te Mevlüt Erdinç kaydetti.

Serdar Özkan maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, puanını 26'ya yükseltti. Güney ekibi, 1 maçı eksik Kasımpaşa ile aynı puana geldi.

Ligde 2 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlup olan Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

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