İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
Spor

Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

Antalyaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
ABONE OL

Antalyaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasının hakemi Mehmet Türkmen, hakem seminerlerinde acemi hakemin nasıl bir maçı alıp diğer takıma verebileceğine örnek olarak gösterilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'un açıklamalarının devamında şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta Samsun'da attığımız golde VAR'ın yanlış ofsayt çizgisi çekmesini, rakibin golünde de çizgi çekme zahmetinde bulunmamasını 'safiyene' duygularla hakem hatası olarak nitelendirdik. Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararımızı işte tam da bu anlayışla devam ettirdik.

Bugünkü maçın ilk yarısında, çok açık görüş alanına rağmen kornere giden topa aut kararı veren, ikinci yarıda ise rakipten taca çıkan topu yine rakibe veren hem de telafisi olmayan bir dakikada, tacın olduğu yerin 10 metre ilerisinden atılmasına müsaade eden hakem ve yardımcıları skora direkt etki etmiştir.

Bugün bir kez daha gördük ki; efendilik, centilmenlik, ağırbaşlılık, doğruluk ve dürüstlük, yaratılan bu futbol ikliminde değer görmüyor.

Biz Antalyaspor yönetimi olarak bu kararları artık 'hata' olarak değil 'art niyet' olarak görüyoruz.

Bu art niyetin takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız. Ve biz de bundan sonra kuralına göre oynamaya başlayacağız!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.