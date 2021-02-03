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Spor

Antalyaspor'dan Sergen Yalçın'a flaş tepki! ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz'

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ‘Sürekli yerde yatıyorlar' açıklamasına, Hakan Özmert'in yüzünün darbe aldığını gösteren fotoğrafla tepki gösterildi.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 23:36 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:36
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamasında, "Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu?" sözleri üzerine, Antalyaspor'un sosyal medya hesabından Hakan Özmert'in yüzüne aldığı darbe sonrası fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, 'Keyfimizden yerde yatıyoruz' ifadesi kullanıldı.

ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk de sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır. Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor. Ayrıca 10 kişi kalan Antalyaspor takımından hakem desteğiyle 1 puan almayı başaran Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum. Biz Antalyaspor olarak savunma futbolu ile aldığımız şerefli 1 puanı, hakem desteğiyle alacağımız 3 puana her zaman tercih ederiz."

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