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Spor

Antalyasporlu Paul Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sol kanat oyuncuları Paul Mukairu'nun Danimarka Ligi takımı Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 21:27 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:27
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Antalyaspor Kulübü, futbolcuları Paul Mukairu'nun Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Nijeryalı 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mukairu, Antalyaspor formasıyla son üç sezonda Süper Lig ve kupa mücadelelerinde 53 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

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