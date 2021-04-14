Antalyaspor'un aklı kupa finalinde

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:13

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. 20 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevincini yaşayan kırmızı beyazlılar, Beşiktaş'ı yenerek kupayı Antalya'ya getirmeyi hedefliyor. 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynayacak Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa vizesi almak için de mücadele edecek.

Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin, Orgill, Fredy, Ufuk, Hakan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor, maçı kazanarak ligde üst sıralarda yer almayı hedefliyor.