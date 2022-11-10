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Spor

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright 2022 Dünya Kupası'nda

Antalyaspor'un başarılı forveti Haji Wright, ABD'nin 26 kişilik Dünya Kupası aday kadrosuna davet edildi.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright 2022 Dünya Kupası'nda
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından başarılı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda B grubunda 21 Kasım 2022'de Galler, 25 Kasım 2022'de İngiltere ve 29 Kasım 2022'de İran ile ilk iki mücadelesi verecek.

  • Haji Wright
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