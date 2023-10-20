Antalyaspor'un iki İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Gaziantep FK maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

İkili, İsrail - Filistin hattında yaşanan çatışmaların ardından Süper Lig'de Filistin için alınan saygı duruşu kararı nedeniyle Gaziantep FK maçında yer almayacaklarını duyurdu.

Safuri ve Jehezkel'in açıklaması şu şekilde:

"Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız bir görev haline getirdi. Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Buna ek olarak yarınki (cumartesi) maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu kulüp yöneticilerine açıkça belirttik ve onlar da kararımıza saygı duyuyorlar. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek güzel günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz. Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte."

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep FK'ye konuk olacak.