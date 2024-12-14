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Spor

Antalyaspor'un konuğu Kayserispor

Süper Lig'in 16. hafta maçında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Antalyaspor'un konuğu Kayserispor
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 18 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Ligde son iki iç saha karşılaşmasını kazanan ve üç haftadır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Kayserispor müsabakasında da hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

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