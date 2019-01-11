Antalyaspor'un Monaco'ya kiraladığı William Vainqueur, sağlık kontrolünden geçemedi
Monaco, Antalyaspor’dan kiraladığı Vainqueur’un sağlık kontrolünden geçemediğini açıkladı.
Konuyla ilgili Fransız ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
“William Vainqueur, yapılan sağlık taramasında istenilen şartları yerine getiremedi ve sol adale sakatlığı nedeniyle sahalara kısa sürede dönemeyeceği anlaşıldı”
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