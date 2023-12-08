İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9867
  • EURO
    31,2657
  • ALTIN
    1890.39
  • BIST100
    7982.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında rakibi Fatih Karagümrük
Spor

Antalyaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında rakibi Fatih Karagümrük

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA8 Aralık 2023 Cuma 10:25 - Güncelleme:
Antalyaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında rakibi Fatih Karagümrük
ABONE OL

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 20 puanla 9. sırada girdi.

Ligde son 5 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son üç mücadelesini ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.