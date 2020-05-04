Antalyaspor'un top başı yapacağı tarih belli oldu

IHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:54

Bu dönemde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kırmızı-beyazlı futbolcular, 52 gün sonra top başı yapacak. Antalyaspor, 7 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de Başkan Ali Şafak Öztürk’ün otelinde bir araya gelerek, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarına başlayacak.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ve tedavisi için ülkesi Brezilya’ya gittiği bilinen Charles, takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan Antalyaspor’un salgının seyir durumuna göre çalışmalarını yönlendireceği belirtildi.