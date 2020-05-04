İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0484
  • EURO
    7,6979
  • ALTIN
    385.462
  • BIST100
    98783.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'un top başı yapacağı tarih belli oldu
Spor

Antalyaspor'un top başı yapacağı tarih belli oldu

Antalyaspor, tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını uzaktan telekonferans yöntemiyle sürdürürken, sahaya ineceği tarih de belli oldu.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:54
ABONE OL

Bu dönemde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kırmızı-beyazlı futbolcular, 52 gün sonra top başı yapacak. Antalyaspor, 7 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de Başkan Ali Şafak Öztürk’ün otelinde bir araya gelerek, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarına başlayacak.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ve tedavisi için ülkesi Brezilya’ya gittiği bilinen Charles, takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan Antalyaspor’un salgının seyir durumuna göre çalışmalarını yönlendireceği belirtildi.

Görenler neye uğradığını şaşırdı: Evi böcekler istila etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.