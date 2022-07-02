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Spor

Antalyaspor'un yeni sezon formaları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından tanıttı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını resmi twitter hesabından tanıtarak taraftarların beğenisine sundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalysapor, 2022-2023 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. 56'ncı yılını kutlamaya hazırlanan kırmızı beyazlılar 4 yeni formayı resmi twitter hesabından taraftarının beğenisine sundu. Formaların tanıtımında Bahadır Öztürk, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli takım formasını da giyen Doğukan Sinik yer aldı. Akdeniz ekibi 'Zafer', 'Efsane', 'Fedakar' ve Manavgat'ta geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarına ithafen 'Manavgat' formasını 'Bu şehrin kalbinde Antalyaspor var. Bu formaların üzerinde ise kırmızı beyaza olan aşk!' temasıyla satışa sundu.

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