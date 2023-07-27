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Spor

Ante Rebic adım adım Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat forvet Ante Rebic'in transferini en geç önümüzdeki haftaya kadar noktalamayı planlıyor.

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Ante Rebic adım adım Beşiktaş'a
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Beşiktaş, transfer piyasasına yavaş bir giriş yapmıştı. Ancak yönetim geçen hafta vites artırdı. Jean Onana ve Daniel Amartey, peş peşe İstanbul'a gelerek Kara Kartal'la sözleşmeye imza attı.

Siyah-Beyazlılar şimdi gözünü Ante Rebic'e çevirdi. Milan'ın ABD kampına götürmediği Hırvat yıldız için yapılan girişimlerde artık son aşamaya gelindi.

Rebic ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, İtalyan deviyle de son detayları konuşuyor.

29 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, kontrolden geçtikten sonra imzayı atması planlanıyor.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıkıp 3 gol 2 asist yaptı.

2020 yılında Eintracht Frankurt'tan 6.7 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Hırvat yıldız, toplam 123 maçta 29 gol 17 asist kaydetti.

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