Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve büyük işler yapması beklenen Ante Rebic, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

Fernando Santos'un gözüne giremeyen Ante Rebic, Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmedi.

YÖNETİMDEN YEŞİL IŞIK

Kadroya alınmadığını görünce sinirlenen Rebic'in, Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Oyuncudan memnun olmayan yönetim de bu duruma yeşil ışık yaktı.

BU SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 23 maçta 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı.