Ante Rebic, Süper Lig devinin yeni yıldızı oluyor! Anlaşma sağlandı

Serie A devi Milan'ın Hırvat sol forveti Ante Rebic'e transfer listesinin en önünden yer ayıran Beşiktaş yönetimi, bu isim için temasları hızlandırdı. Milan'ın yollarını ayırmak için 6 milyon Euro talep ettiği Ante Rebic için menajeri aracılığıyla temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, yıldız isim ile anlaşırken Milano kulübü ile de transferin bitirilmesi adına yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ANTE REBİC

Siyah-beyazlılar, Ante Rebic'i kadrosuna katmayı planlarken İtalyan ekibi Milan'ın da yıldız isim için 6 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yıldız oyuncuyu ok beğendiği ve gelecek sezon kadro yapılanmasında Ante Rebic2i de görmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan'ın yıldız ismi Ante Rebic, bu sezon Milano ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi yıldız orta saha bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK



Yıldız isim Ante Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.