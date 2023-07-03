Ante Rebic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'dan olumsuz yanıt aldı. İtalyan ekibi ile 2025'in Temmuz ayına kadar mukavelesi bulunan oyuncuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak için Milan'a teklifini sunan Beşiktaş'a olumsuz yanıt verildi.

Çizme ekibi, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkararak kazanç elde etmek istiyor. Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere devam ediyor.

MİLAN KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan Ante Rebic, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1226 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Hırvat sol kanat, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.