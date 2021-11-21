Antetokounmpo'dan müthiş performans! 32 sayı, 20 ribaunt...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-108 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Bobby Portis de 24 sayı, 15 ribauntla takım arkadaşına eşlik etti.
Magic cephesinde R.J. Hampton'ın 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jalen Suggs'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
New York Knicks-Houston Rockets: 106-99
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 111-94
Washington Wizards-Miami Heat: 103-100
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 111-105
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 115-105
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-108
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 138-95
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-111
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-123