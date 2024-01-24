Anthony Martial'den Manchester United'a kötü haber

Premier Lig ekibi Manchester United'ın forveti Anthony Martial'ın, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Martial'ın kasığındaki ağrıyla ilgili ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve futbolcu, rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacak." bilgisi verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız futbolcu Anthony Martial, Manchester United formasıyla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi maçta 2 gol, 2 asist ile takımına katkıda bulunabildi.