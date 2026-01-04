İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Anthony Musaba takımla ilk antrenmanına çıktı.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba da takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

Popüler Haberler
