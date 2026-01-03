Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Anthony Musaba, sarı-lacivertlilere transferinin kariyerindeki "en iyi an" olduğunu söyledi.

Musaba, Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde transfere ilişkin görüşlerine paylaştı.

Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu belirten 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Herkes beni çok iyi karşıladı. Bu, kulüp için her şeyimi vermem adına bana ekstra bir motivasyon kattı." ifadelerini kullandı.

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Anthony Musaba, "Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair bir şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Hollandalı oyuncu, "Bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak. Buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

DEVİN ÖZEK: "HIZI VE GÜCÜYLE KADROMUZA YENİ ÖZELLİKLER KATACAK"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Anthony Musaba'nın dinamik, çok hızlı ve müthiş bir çalışma mentalitesine sahip bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Hollandalı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili görüşlerini paylaşan Özek, "Musaba'yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak." değerlendirmesinde bulundu.