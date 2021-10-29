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Spor

Anthony Nwakaeme: Biz bir yarışın içindeyiz

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 22:41 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 22:41
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Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkan Anthony Nwakaeme, Rizespor'u 2-1 yendikleri ve galibiyet golünü attığı karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Golü öncesinde kafa vuruşunu yapan Vitor Hugo'ya mesaj yollayan Nwakaeme, "Mutluyum, takımı tebrik ediyorum. Vitor'u da tebrik ediyorum, çok iyi kafa vuruşuydu. Sakatlıktan döndüm, kulübeden katkı sağlamaya çalıştım. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

Takımdaki gelişimle ilgili ne düşündüğü sorulan yıldız oyuncu, "Biz bir yarışın içindeyiz. Bu yarış kısa değil, uzun bir maraton. Her galibiyet, her puan çok değerli. Asla kolay olmayacak ancak bu yarışı önde bitirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı mesajı attığı hatırlatılan Nwakaeme, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden bu yana hayatımda çok şey değişti. İnsanların bayram kutlamasına ben de katılmak istedim" diye konuştu.

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