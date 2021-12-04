Anthony Nwakaeme: Günün sonunda kazanan taraf biziz

4 Aralık 2021 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:43

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Anthony Nwakaeme, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda oynadığı kolbastı için konuşan Nijeryalı futbolcu, "Abdüş ve Parmak'tan öğrendim kolbastı dansını. Sürekli kolbastı oynuyorlar. Bana da onlar öğretti." dedi.

Atılan her golün önemli olduğunu söyleyen Nwakaeme, "Attığımız her gol önemli. Takımın kazanması çok önemli. Günün sonunda kazanan taraf biziz. Hanemize 3 puan yazdırdık. Bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.