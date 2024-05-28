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Spor

Antohny Martial, Manchester United'a veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Anthony Martial, takımdan ayrılacağını duyurdu.

28 Mayıs 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Antohny Martial, Manchester United'a veda etti
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2015'ten bu yana Manchester United forması giyen Anthony Martial, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiliz ekibine veda etti.

MARTIAL: "MANCHESTER UNITED HEP KALBİMDE OLACAK"

Yıldız oyuncu Anthony Martial sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtirken "Manchester United hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Anthony Martial, Premier Lig ekibi Manchester United formasıyla toplam 317 resmi karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 90 gol ve 47 asistlik performans gösterdi.

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