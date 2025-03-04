AS Roma'nın bayrak adamı olan eski futbolcusu Francesco Totti, İtalya'da Antonio Cassano, Nicola Ventola ve Lele Adani'nin sunduğu Viva El Futbol programına konuştu.

Francesco Totti, program "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.

CASSANO'NUN MOURINHO SÖZÜNE SERT ÇIKTI

Antonio Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho kötü top oynatıyor ve böyle kazanıyor." cevabını verdi.

Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Mourinho, Allegri, Capello, Ancelotti... İyi oynuyorlar mı? Normal futbol oynatıyorlar. Oyuncuları hazırlıyorlar, onları sahaya sürüyorlar. Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız." dedi.

"MOURINHO'YA NE DİYEBİLİRSİN Kİ ANTONIO"

"Mourinho ise... 'Kupalar kazanmak zorundasın', öyle diyorsun ya Antonio (Cassano). " diyerek sözlerini sürdüren Totti, "Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Herkesin kendi düşünceleri var, ben seninle çok farklı düşünüyorum Antonio (Cassano)." dedi.

"MOURINHO NEREYE GİTTİYSE KAZANDI!"

Francesco Totti, "Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.