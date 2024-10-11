İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2965
  • EURO
    37,5124
  • ALTIN
    2909.84
  • BIST100
    8964.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antonio Cassano'dan Victor Osimhen sözleri! ''Rakip savunmaları zorlayan bir hücumcu''
Spor

Antonio Cassano'dan Victor Osimhen sözleri! ''Rakip savunmaları zorlayan bir hücumcu''

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İtalyan basını karşılaştırma yapmaya devam ediyor. Bu sefer eski İtalyan yıldız Antonio Cassano, Osimhen ile Romelu Lukaku'yu kıyasladı. İşte detaylar...

Akşam11 Ekim 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Antonio Cassano'dan Victor Osimhen sözleri! ''Rakip savunmaları zorlayan bir hücumcu''
ABONE OL

İtalyan basını, Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen ile Napoli'nin forveti Romelu Lukaku'yu kıyaslamaya devam ediyor. Bu kez İtalyan efsane golcüsü Antonio Cassano, bu iki yıldızı detaylı olarak analiz etti: "Lukaku, topa hakimiyet konusunda Osimhen'den 10 kat daha iyi. Osimhen'in kariyeri, Napoli'nin eski menajeri Luciano Spalletti'nin rehberliğinde büyük bir evrim geçirdi. Osimhen, hızıyla rakip savunmaları zorlayan dinamik bir hücum oyuncusu olarak kendini gösteriyor.

BİTİRME YETENEĞİ İNKAR EDİLEMEZ

Victor Osimhen, Napoli'nin Serie A'da şampiyonluk ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmesine büyük katkı sağladı. Bitiricilik yeteneği tartışmasız. Ancak daha komple bir hücum oyuncusu olabilmesi için topa hakim olma konusunda gelişim kaydetmesi gerekiyor. Hızı ve fiziksel gücünü birleştirme yeteneği, sahadaki etkisini artırmak için belirleyici olabilir.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OYUNCULARI

İki oyuncu arasındaki tercih, takımın oyun tarzına göre değişebilir. Topa hakim bir forvet isteniyorsa Lukaku, hızlı ve dikine oynayan bir hücum oyuncusu isteniyorsa Victor Osimhen daha uygun bir seçim olacaktır. Her iki oyuncunun da çok yönlü olduğu ise bilinen bir gerçek. Tercihleri konusunda bu ihtiyaçlar dikkate alınabilir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.