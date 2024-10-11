İtalyan basını, Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen ile Napoli'nin forveti Romelu Lukaku'yu kıyaslamaya devam ediyor. Bu kez İtalyan efsane golcüsü Antonio Cassano, bu iki yıldızı detaylı olarak analiz etti: "Lukaku, topa hakimiyet konusunda Osimhen'den 10 kat daha iyi. Osimhen'in kariyeri, Napoli'nin eski menajeri Luciano Spalletti'nin rehberliğinde büyük bir evrim geçirdi. Osimhen, hızıyla rakip savunmaları zorlayan dinamik bir hücum oyuncusu olarak kendini gösteriyor.

BİTİRME YETENEĞİ İNKAR EDİLEMEZ

Victor Osimhen, Napoli'nin Serie A'da şampiyonluk ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmesine büyük katkı sağladı. Bitiricilik yeteneği tartışmasız. Ancak daha komple bir hücum oyuncusu olabilmesi için topa hakim olma konusunda gelişim kaydetmesi gerekiyor. Hızı ve fiziksel gücünü birleştirme yeteneği, sahadaki etkisini artırmak için belirleyici olabilir.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OYUNCULARI

İki oyuncu arasındaki tercih, takımın oyun tarzına göre değişebilir. Topa hakim bir forvet isteniyorsa Lukaku, hızlı ve dikine oynayan bir hücum oyuncusu isteniyorsa Victor Osimhen daha uygun bir seçim olacaktır. Her iki oyuncunun da çok yönlü olduğu ise bilinen bir gerçek. Tercihleri konusunda bu ihtiyaçlar dikkate alınabilir."