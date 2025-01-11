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Spor

Antonio Conte açıkladı! Kvaratskhelia kararını verdi

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Khvicha Kvaratskhelia'nın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Antonio Conte açıkladı! Kvaratskhelia kararını verdi
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Napoli'nin yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibinden ayrılma kararı aldı.

Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Verona ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Gürcü yıldızın takımdan ayrılmak kararı aldığını ve bu kararı kendisiyle paylaştığını söyledi.

Conte, "Kvaratskhelia ile konuştum ve bana kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösterilen Kvaratskhelia'nın adı Paris Saint-Germain ile anılıyor.

  • Napoli
  • Antonio Conte
  • Khvicha Kvaratskhelia

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