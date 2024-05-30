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Spor

Antonio Conte adım adım Napoli'ye

Teknik direktör transferi için çalışmalarını sürdüren Napoli başarılı çalıştırıcı Antonio Conte'yi takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

30 Mayıs 2024 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Antonio Conte adım adım Napoli'ye
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İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesi için süreç olumlu ilerliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Conte'yi takımın başına getirmek için kararlı olan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, bugün (perşembe) Conte ile görüşmek için Ibiza'ya gitti.

Haberde, Conte'nin yıllık 6.5 milyon euro maaş karşılığında 2027'ye kadar Napoli'ye imza atmasının beklendiği kaydedilirken, anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade edildi.

Antonio Conte kariyeri boyunca; Juventus, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

  • Antonio Conte
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  • teknik direktör

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