İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8042
  • EURO
    20,6705
  • ALTIN
    1174.98
  • BIST100
    4713.39
Spor

Antonio Conte ameliyata alındı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin safra kesesi, ameliyatla alındı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Antonio Conte ameliyata alındı!
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldıran 53 yaşındaki teknik direktörün safra kesesinin, ameliyatla alındığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren İtalyan çalıştırıcı ise "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Artık iyileşme zamanı. Sahaya yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tottenham, lig ikincisi Manchester City'yi 5 Şubat Pazar günü konuk edecek. Bu maçta, Londra temsilcisinde teknik direktörlük görevini, Conte'nin yardımcısı Cristian Stellini'nin üstlenmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.