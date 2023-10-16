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Spor

Antonio Conte gönlündeki takımları açıkladı

Bir süredir boşta olan deneyimli teknik direktör Antonio Conte, kariyerinin ilerideki sayfaları için açıklamalarda bulundu. İtalyan Antonio Conte, uzun vadede çalıştırmak istediği takımları itiraf etti.

16 Ekim 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Antonio Conte gönlündeki takımları açıkladı
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İtalya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Antonio Conte, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

İtalya basınına konuşan Conte, pişmanlıklarını ve ileride çalıştırmak isteyeceği takımları anlattı.

ANTONİO CONTE: "NAPOLİ VE ROMA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Antonio Conte açıklamasında; "En pişman olduğum şey Juventus'tan ayrılmamdı. Sadece 3 yıl çalışıp veda etmiştim. Gelecek üzerine konuşursak Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdim. Napoli ve Roma çalışmak isteyeceğim 2 kulüp diyebilirim. Umarım bir gün bu fırsatı yakalarım." dedi.

Deneyimli İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'da çalışmıştı. Conte, son kupasını İtalya Serie A'da 2021'de Inter'i şampiyon yaparak kazandı.

  • Antonio Conte
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