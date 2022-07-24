Antonio Conte: Harry Kane, Tottenham'ın bir parçası ve öyle kalacak

Tottenham'ın menajeri Antonio Conte, transferde adı Alman devi Bayern Münih ile anılan Harry Kane ile ilgili açıklamalar yaptı. Conte, golcü oyuncuları hakkında yorum yapan Julian Nagelsmann'a da cevap verdi.

NAGELSMANN, KANE'İ ÖVDÜ

Nagelsmann, İngiliz golcü için, "Bundesliga'da çok gol atar. Kane harika bir oyuncu ve en iyi forvetlerden biri. Fiyatını tam olarak bilemiyorum. Gelecekte neler olur göreceğiz." demişti.

CONTE'DEN CEVAP GELDİ

İtalyan çalıştırıcı Conte bu açıklamaları saygısızlık olarak değerlendirdi. Conte, "Kane hakkındaki iddiaları duymamıştım. Kane Tottenham'ın bir parçası ve öyle kalacak. Ben başka takımların oyuncuları hakkında konuşan bir teknik direktör değilim. Öyle bir durum olursa medya ile değil kulüple konuşurum. Bunun bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

KANE'İN PERFORMANSI

Transferde geride bıraktığımız dönemlerde Manchester City ile de anılan Kane, kariyerine Tottenham'da devam ediyor. 30 Haziran 2024 tarihinde kontratı bitecek olan Kane, geçen sezon 50 maçta 27 gol 10 asistlik performans sergilemişti. Transfermarkt verilerine göre; oyuncuya 90 milyon euro değer biçiliyor.