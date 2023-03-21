Antonio Conte için Tottenham'da yolun sonu göründü

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkılı bir performans sergileyen Tottenham'da Antonio Conte dönemi kısa bir süre içinde sona erebilir.

Talksport'ta yer alan haberde Tottenham'ın bu hafta Antonio Conte'nin görevine son vereceği belirtildi.

Antonio Conte yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 15 galibiyet elde eden Londra ekibi, 4 maçta berabere kalırken 9 yenilgi elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenerek turnuvaya veda eden Tottenham, ligde topladığı 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

MAÇIN ARDINDAN ELEŞTİRİ



Premier Lig'de son oynanan Southampton maçının ardından Antonio Conte, oyuncuları ve kulüp yönetimini eleştirmişti.

İtalyan antrenör daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştırmış ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.