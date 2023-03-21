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Spor

Antonio Conte için Tottenham'da yolun sonu göründü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'ye sezon sonu yol göründü.

21 Mart 2023 Salı 00:50 - Güncelleme:
Antonio Conte için Tottenham'da yolun sonu göründü
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İngiltere Premier Lig'de inişli çıkılı bir performans sergileyen Tottenham'da Antonio Conte dönemi kısa bir süre içinde sona erebilir.

Talksport'ta yer alan haberde Tottenham'ın bu hafta Antonio Conte'nin görevine son vereceği belirtildi.

Antonio Conte yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 15 galibiyet elde eden Londra ekibi, 4 maçta berabere kalırken 9 yenilgi elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenerek turnuvaya veda eden Tottenham, ligde topladığı 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

MAÇIN ARDINDAN ELEŞTİRİ

Premier Lig'de son oynanan Southampton maçının ardından Antonio Conte, oyuncuları ve kulüp yönetimini eleştirmişti.

İtalyan antrenör daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştırmış ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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