Antonio Conte: Kazanmayı iddia eden bir takım olmak istiyoruz

4 Ocak 2022 Salı 21:27 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 21:48

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte 5 Ocak'ta Chelsea ile oynayacakları kupa mücadelesi öncesi konuştu.

Conte yaptığı açıklamada, "Chelsea'de iki sezon geçirdim ve kulüpteki oyuncu ve personelle iyi ilişkiler kurdum. Çok iyi bir iş çıkardık ve kendimi kanıtlama gereği duymadığım bir konumdayım." dedi.

Eski takımı ile karşılaşmanın kendisi adına iyi olduğunu vurgulayan teknik adam, "Ben deneyimli bir antrenörüm. Tecrübe kazanmaya ve diğer takımlarda ciddi çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Stamford Bridge'e geri dönmek güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"CHELSEA BİZDEN DAHA HAZIR"

Chelsea'nin daha hazır bir takım olduğunu söyleyen Conte, "Şu anda Chelsea kazanmaya bizden daha hazır. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. İyi takım olmak için hala zamanımız var, kazanmayı iddia eden bir takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Kazanmak" fiilini kullanmak kazanmaktan çok daha kolaydır, çünkü kazanmak için önemli bir şey inşa etmeniz, kendinize güvenmeniz ve güçlü bir kompozisyona sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde, kazanmak için sadece umut edersiniz." diyerek sözlerini noktaladı.

Tottenham , 5 Ocak'ta İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.