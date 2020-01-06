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  • Adı Galatasaray'la anılan Diego Godin'e hocası Antonio Conte'den izin çıkmadı
Spor

Adı Galatasaray'la anılan Diego Godin'e hocası Antonio Conte'den izin çıkmadı

Menajerler tarafından Galatasaray’a teklif edildiği iddia edilen, Diego Godin hakkında Antonio Conte'nin son kararını verdiği öğrenildi.

06.01.2020  12:07 - Güncelleme: 06.01.2020  12:07

TM Dijital Haber Merkezi

GODİN LİSTEDE YOK!

Serie A’da bu sezon şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olan ve Juventus’la liderliği paylaşan İnter’in transfer dosyası ortaya çıkarken, Conte’nin takımdan göndermek istediği oyuncular belli oldu. Politano’yu satış listesine koyan başarılı teknik adamın Borja Valero, Barella, Dimarco gibi futbolcularla da yollarını ayırmaya hazırlandığı kaydedilirken, listede Diego Godin’in bulunmaması dikkat çekti.

Takviye konusunda da çalışmalarını sürdüren İnter’in Chelsea’nin sol beki Marcos Alonso, Fransız golcü Oliver Giroud ve Arturo Vidal’le yakından ilgilendiği anlaşılırken, Antonio Conte’nin şampiyonluk için bu 3 isimden en az iki tanesinin transfer edilmesi için yönetime talimat verdiği bildirildi.

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