Antonio Conte'den UEFA'nın kararına tepki

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:27 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:27

UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda Tottenham'ın Rennes'i konuk edeceği 9 Aralık'taki karşılaşma ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmiş ve sonrasında UEFA, Tottenham'ı hükmen mağlup kabul etmiş, bu karar ile birlikte İngiliz ekip Konferans Ligi'ne veda etmişti. Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, hükmen mağlup sayıldıkları Rennes maçı ile ilgili UEFA'nın kararına tepki gösterdi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre Conte kararı "inanılmaz" olarak nitelendirerek, kulübün konuyu CAS'a götürebileceğini söyledi ve, "Kesin değil, ancak bu inanılmaz kararı onaylamak veya onaylamamak için başka bir adım daha var" ifadelerinde bulundu.

UEFA'nın kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Conte, sahada mücadele etmeyi hak ettiklerini belirterek, "Sahada oynamayı hak ettiğimizi tekrar ediyorum. Bunu kabul edemem. UEFA'nın bu kararından dolayı çok ama çok hayal kırıklığına uğradık. Bu kesinlikle haksızlık. Sahada mücadele etmeyi hak ediyoruz, bu şekilde değil. Bu bizim suçumuz değil." sözlerini dile getirdi.