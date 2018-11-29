Antonio Di Gennaro: Lanet kadro sözünü İnter için değil Galatasaray için dedim

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham - Inter maçını İtalyan televizyonunda yorumlayan Antonio Di Gennaro, maç öncesi yayınında ''Lanet kadro'' sözlerini kullandı. Ardından Inter taraftarları Antonio Di Gennaro'ya büyük tepki gösterirken Gennaro, açıklama yapmak durumunda kaldı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Antonio Di Gennaro, söylediği sözün Inter'e değil Galatasaray'a karşı olduğunu belirtti.

''ESKİ HOCAM FATİH TERİM...''

Antonio Di Gennaro, yaptığı açıklamada ''Kadro hakkında söylediğim sözün Inter hakkında olduğu anlaşıldı ancak durum böyle değil. Maçtan önce eskiden birlikte çalıştığım hocam Fatih Terim, Galatasaray ile Rusya'da yeniliyordu. Ben de onun için bunu söyledim. Inter için değil, Galatasaray içindi bu sözüm. Inter taraftarından yanlış anlaşıldığım için özür dilerim.'' şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Milan'ı çalıştırırken Antonio Di Gennaro ile berabere çalışmıştı.