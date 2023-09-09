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Spor

Antony şiddet iddialarına cevap verdi

Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Antony, kız arkadaşına şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı isim bu iddialar hakkında açıklamada bulundu.

9 Eylül 2023 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Antony şiddet iddialarına cevap verdi
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Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Antony, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine Brezilya Futbol Federasyonu açıklama yaparak Anthony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.

Brezilyalı isim tüm bu çıkan iddialar hakkında Brezilya televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan Antony gerçeklerin ortaya çıkacağını söylerken, 'Hiçbir zaman ona dokunmadım. Asla kimseye kafa atmayacağım. Hiçbir zaman saldırmadım ve asla saldırmayacağım." şeklinde konuştu.

Gözyaşları içinde kendini savunmaya devam eden Antony, 'Kadına yönelik şiddet tamamen yanlıştır, yüzde 100 yanlıştır. Annem, kız kardeşim var. Onların başına böyle bir şey gelmesini asla istemem." dedi.

MANCHESTER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Manchester United Antony için çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayınlamıştı.

Kulübün internet sitesi üzeriden yapılan açıklamada Antony hakkındaki iddiaların kabul edildiği ve daha fazla bilgi edinilmedikçe açıklama yapılmayacağını duyurdu.

"Manchester United, Antony aleyhindeki iddiaları kabul ediyor ve polisin soruşturma yürüttüğünü belirtmektedir. Daha fazla bilgi alınıncaya kadar kulüp başka bir açıklama yapmayacak. Kulüp bu konuyu ciddiyetle ele alıyor ve mağdurların üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulunduruyoruz.'

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