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Spor

Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken camı kırdı

İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 10:30 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:30
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Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve ’Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok’ notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County’de kiralık olarak forma giymekte.

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