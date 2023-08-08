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Spor

Antrenmanı yarıda bırakmıştı! Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı

Galatasaray'ın dün yapılan antrenmanını yarıda bırakan Lucas Torreira için karar verildi. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'yı Olimpija Ljubljana karşısında riske etmeyecek.

8 Ağustos 2023 Salı 20:37 - Güncelleme:
Antrenmanı yarıda bırakmıştı! Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı
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Galatasaray'da Lucas Torreira, Olimpija Ljubljana maçı öncesi son idmanı yarıda bırakmıştı. Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'nın ciddi bir problemi olmamasına rağmen riske edilmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek maç öncesi son antrenmanı yarım bıraktı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak."" denildi.

LUCAS TORREİRA RİSKE EDİLMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre; Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık bulunuyor.

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