Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija Ljubljana maçına hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, maç öncesi yapılan son antrenmana takımla birlikte çıktı.

Uruguaylı futbolcu, antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi. Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.

27 yaşındaki futbolcunun Olimpija Ljubljana maçında oynayıp oynamayacağı son kontrollerin ardından belli olacak.