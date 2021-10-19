Antwerp Fenerbahçe maçı öncesi zor durumda!

Star.com.tr 19 Ekim 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 16:50

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında, 21 Ekim Perşembe günü konuk edeceği Royal Antwerp'te, sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle endişe hakim.

D Grubu'ndaki ilk iki maçında deplasmanda Olympiakos'a 2-1, kendi sahasında ise Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup olan Antwerp, Fenerbahçe ile oynayacağı maçta ilk puanlarını almak istiyor. Belçika temsilcisinde bazı oyuncuların sakat olması ise teknik direktör Brian Priske'yi zor duruma soktu. Antwerp'te sakat oyuncuların son durumu şöyle:

RADJA NAINGGOLAN

Antwerp'in en önemli eksiği; yıldız futbolcusu Radja Nainggolan... Ligde son oynanan ve 2-1 kaybedilen Zulte Waregem maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nainggolan, Fenerbahçe karşısında da sahada olmayabilir. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Antwerp formasıyla 10 resmi maça çıktı ve 746 dakika sahada kaldı.

AURELIO BUTA

Belçika temsilcisinin sağ beki Aurelio Buta ise Zulte Waregem maçının 39. dakikasında sakatlandı ve yerini Jelle Bataille'ye bıraktı. Birkaç maç sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Buta bu sezon Antwerp formasıyla 15 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.

SAM VINES

Antwerp'in ABD'li sol beki Sam Vines da köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle 1,5 aydır sahalardan uzak ve Fenerbahçe maçında da takımındaki yerini alamayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.