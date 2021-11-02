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Spor

Antwerp-Fenerbahçe maçına Bosnalı hakem

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak olan Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

AA2 Kasım 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:32
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.

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