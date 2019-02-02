Ara transfer dönemine Galatasaray damgası

OCAK transferinde eksiklerini gidermek için harekete geçen kulüplerimizin ceplerinde akrep vardı. Kur farkı nedeniyle diğer transfer dönemlerine göre çok hesaplı ve cimri davranan 4 büyüklerden Trabzon yasaklı olduğu için hiç topa girmedi. Bordo-Mavililer bu dönemi satış yaparak değerlendirirken, kasasından hiç para çıkmadı. Trabzon, Burak ve Kucka gibi yıldızlarını satıp kasasına 6.36 milyon euro gelir koydu. Ara dönemde gelir lideri ise Kasımpaşa. Diagne’yi 10 milyon euroya G.Saray’a satan Paşa, toplam 10.4 milyon euro gelirinin, 3.3’ünü harcayıp, 7 milyon euro kar etti.

FENER’İN GELİR HANESİ SIFIR

Diagne, Mitroglou, Luyindama ve Marcao gibi yıldızları transfer ederek, 17 milyon euro harcayan Sarı-Kırmızılılar, Ozan Kabak ve Rodrigues’in satışından bunu finanse ettiği gibi kara bile geçti. Aslan, Serdar Aziz’den de yaklaşık 2.3 milyon euro tasarruf sağladı. Bu bakımdan 3 büyükler içinde en kazançlı kulüp oldu. Beşiktaş da bedelsiz oyuncuları almayı tercih ederken eldeki pahalı yıldızları satıp, bu dönemi 3.28 milyon euro artıda kapattı. Kış sezonunun en zararlı kulübü Fenerbahçe oldu. Ligde zor günler geçiren Kanarya pahalı aldı, bedava yolladı. Fenerbahçe’nin gelir hanesinde bu dönemde ‘Sıfır’ rakamı yer alırken, transferlere 7.95 milyon euro harcandı.

ALANYA DA EKSİ YAZANLARDAN

Ara transferin bir başka kazançlı takımı da Başakşehir oldu. Lider Da Costa’yı 4.5 milyon euroya satarken, aldığı oyuncular için sadece 3.5 milyon euro harcadı. 1 milyon euro kasasında kaldı. Göztepe sadece Serdar Gürler’e 400 bin euro ödedi. Sivasspor ise Robinho’dan 2 milyon euroyu kasasına koyup, artı yazan takımlardan oldu. Kayserispor gelir-giderde sıfır yazarken, Yeni Malatya 2.25 artıda kapatan bir başka ekip oldu. F. Bahçe’den sonra 3.66 milyon euro eksiyle en çok harcama yapan takımlardan biri de Alanyaspor oldu. Erzurum da 2.1 milyon euro zararda.

(Akşam)