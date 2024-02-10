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Spor

Ara transferde 'tecrübe' konuştu

Trendyol Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 01:12 - Güncelleme:
Ara transferde 'tecrübe' konuştu
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

İKİ KULÜP TECRÜBEYE YÖNELDİ

Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendiren 2 kulübün transfer yaş ortalaması 30 ve üstü olması dikkati çekti.

Kadrosuna birden fazla oyuncu katan takımlar arasında Siltaş Yapı Pendikspor'un transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 31,33 oldu. İstanbul temsilcisi, transferleri en yüksek yaş ortalaması olan kulüp konumunda olurken Fenerbahçe ise 31,25 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

Takımlara göre transfer sayıları ve yaş ortalamaları şöyle:

TakımTransfer sayısıYaş ortalaması
Adana Demirspor925,65
Konyaspor826,6
Sivasspor826,6
Fatih Karagümrük729,70
MKE Ankaragücü627,33
Kasımpaşa626,33
Gaziantep FK526,4
Hatayspor525,4
Çaykur Rizespor424,5
Fenerbahçe431,25
Beşiktaş426,5
Başakşehir427,75
Alanyaspor326,33
Galatasaray327,25
Pendikspor331,33
Kayserispor329,3
Samsunspor329
İstanbulspor120
Trabzonspor132

EN GENCİ RİZESPOR

Çaykur Rizespor, transferlerinde en düşük yaş ortalaması yakalayan kulüp oldu.

Ara transferde dört futbolcuyu kadrosuna dahil eden Karadeniz temsilcisinin transferlerinin yaş ortalaması 24,5'te kaldı.

EN GENÇ VE EN YAŞLI

İkinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan en yaşlı futbolcu Salvotore Sirigu oldu.

Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Sirigu, 37 yaşla ara transferin en yaşlı oyuncusu konumunda. Sirigu'yu Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci izledi.

En genç futbolcu ise 6 Ocak 2004 doğumlu Yukatel Adana Demirsporlu Breyton Fougeu oldu.

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