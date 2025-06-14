Al Nassr forması giyen Jhon Duran için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

"TÜRKİYE'YE GİDİYOR"

Suudi Arabistan'dan Koora Break'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'dan ayrılacak. John Duran'ın, Al Nassr'dan bir Türk kulübüne kiralanacağı belirtildi.

77 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al Nassr, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Duran'ın, Al Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da 18 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı.