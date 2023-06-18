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Spor

Arabistan ekibi Hakim Ziyech'in peşinde

Fransız basınında yer alan habere göre Al-Nassr, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i gözüne kestirdi.

18 Haziran 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Arabistan ekibi Hakim Ziyech'in peşinde
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Sezon ortasında yaptığı Cristiano Ronaldo transferiyle dünya basınına düşen Al-Nassr bu transfer için ciddi rakamlara çıkabileceği iddia edildi.

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Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'la adı geçen ve Milan, Sevilla gibi takımlarla da ismi anılan 30 yaşındaki Faslı oyuncu için Al-Nassr'ın yıldız oyuncuya senelik 13 milyon euro net maaş veribileceği söylendi.

İLK ETAPTA HEDEF AVRUPA

Hakim Ziyech ilk etapta Avrupa'da kalmak istese de Al-Nassr'ın teklif edeceği maaşı Avrupa ekiplerinin karşılama ihtimali düşük olduğundan Faslı yıldızın Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali daha yüksek.

24 MAÇTA SÜRE ALDI

Chelsea'de bu sezon yalnızca 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

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