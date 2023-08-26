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Spor

Arabistan'a bir yıldız daha! Gabriel Veiga resmen Al Ahli'de

Kısa zaman önce milli yıldız Merih Demiral'ı kadrosuna katan Al Ahli, İspanya ekibi Celta Vigo formasını giyen 21 yaşındaki futbolcu Gabriel Veiga'yı renklerine bağladı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Arabistan'a bir yıldız daha! Gabriel Veiga resmen Al Ahli'de
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ahli, İspanya ekibi Celta Vigo'dan Gabriel Veiga'yı transfer etti.

Al Ahli Kulübü, 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

İspanya basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Celta Vigo'da 56 maça çıkan Veiga, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Ahli, kadrosunda milli futbolcu Merih Demiral, Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'yu da bulunduruyor.

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